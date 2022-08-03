ضبط مرتكبي السرقة من مدرسة بالقاهرة وإعادة المسروقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة من داخل إحدى المدارس بالقاهرة، وأعادت المسروقات.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية") بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

على الفور تمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم (مجموعة من الأجهزة الكهربائية وبعض المحتويات الخاصة بالمدرسة).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "التسلق وكسر مخزن المدرسة"، كما أضافوا بسابقة سرقتهم (2 غطاء بالوعة صرف صحي خاصين بذات المدرسة) وقيامهم ببيعهما لدى عميلهم سئ النية (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وأمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات المستولى عليها، وباستدعاء أحد مسئولي المدرسة المشار إليها، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.