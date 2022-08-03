"القاتل اتحبس وخرج ينتقم".. ركنة "توك توك" تُنهي حياة "طالب السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الستار على واقعة مقتل طالب جامعي في السلام على يد سائق تو توك بعد أن قضت بالسجن المؤبد للمتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "أ.ج"، قتل المجني عليه "حسين.ط" طالب مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض دون تراخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بعد خلاف مع المجني عليه علي ركنة التوك توك أسفل عقار المجني عليه، وحينما رفض المتهم إبعاد التوك توك عن العقار، قدم المجني عليه بلاغا ضده في قسم الشرطة وتم ضبط المتهم حينها وخرج من القسم لينتقم من المجني عليه عقب إخطاره الشرطة.

واعترف المتهم في التحقيقات، بأنه قتله بسبب تدخله في كل كبيرة وصغيرة أسفل مسكنه وقيام المجني عليه بكسر زجاج التوك توك، وتطاول ومد يده بالضرب فطعنته وسقط على الأرض غارقا في دمائه وتوفي في الحال.

وكشفت معاينة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد الثاني من عمره يرتدي ملابسه كاملة وبه طعنات في القلب والرئة مما أدى لنزيف دموي حاد وتوقف أجهزة التنفس والوفاة.

وقال الضابط مجري التحريات في الواقعة إن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم اعتدى علي المجني عليه وقتله في الحال، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات.

وبسؤال الشهود قال جار المجني عليه إن المتهم سيئ السمعة ويحمل مطواه وتشاجر المجنى عليه أكثر من مرة لرفض أفعال المتهم والانتظار برفقة السائقين أسفل مسكنه، قائلًا له: "اقف في مكان تاني" ولأن المتهم رفض تشاجر معه واعتدي عليه بالضرب وطعنه في الحال.ش