العثور على جثة شاب متعفنة في "بلكونة" شقته بالوراق.. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالوراق، الحقيق في العثور على جثة شاب متعفنة داخل "بلكونة" شقته بمنطقة الوراق.

وانتدبت النيابة العامة؛ المعمل الجنائي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وأمرت النيابة العامة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، ومعرفة تفاصيلها، وطلبت النيابة أخذ عينات من الجثة والكشف عن تعاطيه للمخدرات من عدمه وصرحت بالدفن.

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق من إحدى السيدات تفيد بأنها في أثناء تواجدها في بلكونه شقتها لنشر الغسيل شاهدت شخص ملقي في أرضية "البلكونة" في إحدى الشقق السكنية في العقار المجاور لها.

وأضافت السيدة أنَّها بالاشتراك مع الجيران طرقوا باب الشقة لكن دون استجابة، وبالانتقال وعقب استئذان النيابة العامة تمّ دخول الشقة وتبين انبعاث رائحة كريهة، وبالتوجه إلى بلكونة الشقة تبين العثور على جثة منتفخة وفي حاله تعفن كامل.

وبالفحص تبين أنَّ الجثة لصاحب الشقة ويدعى "محمد.أ.ز" (25 سنة)، وتبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

وكشفت التحريات أنَّ الشاب المتوفي يقيم في الشقة بمفرده بعد وفاة والديه، وأضافت التحريات أنَّه مدمن للمواد المخدرة، ورجحت التحريات أنَّ سبب الوفاة هو تعاطي الشاب المتوفي جرعة مخدرات زائدة، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدَرت قراراتها المتقدمة.