رسالة اعتذار من والدة قاتل فتاة البراجيل لوالد الضحية: "حقك عليّ يا أخويا أمل بنتي" (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أعلن ناصر والد "أمل فتاة البراجيل"، المجني عليها التي لقيت مصرعها على يد ابنة عمته بعد فشلة في التعدي عليها جنسياً، خلال حضوره جلسة محاكمة المتهم، عن أن شقيقته والدة المتهم حاولت التواصل معه على "الواتساب"، من أجل الاطمئنان عليه.

ووصل المتهم "اندرو"، بقتل ابنة خاله الطفلة "أمل فتاة البراجيل"، لمقر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بعدما فشل في اغتصابها، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة مرافعة دفاع المتهم.

وقال والد الضحية في بث مباشر على موقع "الخليج 365"، إن نص الرسالة جاء: "مساء الخير يا أخويا أنا سامية أختك عايزة اتصل بيك وأطمن عليك واخد بخاطرك حقك عليا يا اخويا وربنا يعلم انا حزينة قد ايه علي امل ما هي أمل بنتي وانت عارف كدا كويس".

وتابعت والدة المتهم خلال رسالتها: "انا يا أخويا راضية بحكم ربنا وانا ولا كلمت محامي وانا سيباها في أيد ربنا".

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طالبة داخل منزلها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والبطن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن المجني عليها طفلة تدعى "أمل. م" 15 سنة، مصابة بطعنات أودت بحياتها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمتها "أ. ح" في العشرينيات من عمره، حيث قام المتهم بمحاولة التعدي عليها وقتلها وترك جثتها عارية ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد أنه عندما ذهب لمنزل المجني عليها وشاهدها بمفردها قرر اغتصابها.

واضاف المتهم أنه أثناء تعديه عليها شاهد في كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشقة أن أحد أقارب الضحية يصعد سلم العقار؛ فقام بقتلها خشية افتضاح أمره، وهشم كاميرات المراقبة، واستولى على هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.