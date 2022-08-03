ضبط شخص حول مسكنه ورشة تصنيع أسلحة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والإتجار بها.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، أفادت قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً في تصنيع وتعديل والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (3 فرد خرطوش محلي الصنع – 2 هيكل سلاح ناري لفرد خرطوش – أدوات التصنيع).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لصناعة وتعديل الأسلحة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجري وحائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة.