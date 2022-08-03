محام جديد وانسحاب آخر.. كواليس ثالث جلسات محاكمة قاتل "طالبة البراجيل" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس وأحمد عادل:

رفع المستشار عبد الشافي عثمان، ثالث جلسات محاكمة محاكمة "أندرو" المتهم بقتل وذبح "طالبة البراجيل" أمل نصري بعد فشله في التعدي عليها.

وطلب بطرس سمير رشدي، محامي المتهم من هيئة المحكمة بتأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية كاملة و حضور المحامي الأصيل عقب انسحابه أمام القاضي بجلسة أمس الثلاثاء.

من جهة أخري قال أحمد السقيلي أحد فريق الدفاع الموكل عن الضحية أمل أن محامي المتهم يطالب المحكمة بتأجيل القضية للاطلاع، لتخفيف العقوبة على المتهم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طالبة داخل منزلها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والبطن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن المجني عليها طفلة تدعى "أمل. م" 15 سنة، مصابة بطعنات أودت بحياتها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمتها "أ. ح" في العشرينيات من عمره، وقام المتهم بمحاولة التعدي عليها وقتلها وترك جثتها عارية ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد أنه عندما ذهب لمنزل المجني عليها وشاهدها بمفردها قرر اغتصابها.

وأضاف المتهم أنه أثناء تعديه عليها شاهد في كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشقة أن أحد أقارب الضحية يصعد سلم العقار؛ فقام بقتلها خشية افتضاح أمره، وهشم كاميرات المراقبة، واستولى على هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.