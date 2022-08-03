ضبط شخص سرق مبلغ مالي من سيارة مواطن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أحد المواطنين.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة) باكتشافه كسر زجاج سيارته وسرقة (مبلغ مالي) من داخلها حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وقائدها (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (مبلغ مالي) من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.