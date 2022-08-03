الداخلية تُحرر مزارع اختطفه 5 أشخاص في أسوان وتضبط المتهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بأسوان، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف.

تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بأنه أثناء تواجد نجل شقيقه (مزارع - مقيم بذات الناحية) بحوش أغنام ملك والده بدائرة المركز رفقة (صديقيه - مقيمان بذات الناحية) حضر بعض الأشخاص إلى الحوش، وبحوزة إثنين منهم سلاح ناري، وسلاح أبيض)، وقاموا بتقييد صديقيه، واصطحبوا نجل شقيقه واستولوا على سيارة نصف نقل ملك شقيق الأخير، ولاذوا بالهرب وعقب ذلك قام مجهول بالاتصال من هاتف الـمُختطف بوالد المجني عليه وطُلب منه دفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة مركز شرطة إدفو وأمكن ضبطهم، وبرفقتهم المختطف، وبحوزتهم (بندقية آلية- فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد ابتزاز أهلية المجني عليه مادياً.

كما تم تحرير المختطف وأرشدوا عن (سيارته وهاتفه المحمول) والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.