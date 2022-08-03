كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة، وضبطت مرتكب الواقعة وأعادت المسروقات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) بأنها كانت متواجدة خارج البلاد وفور عودتها اكتشفت سرقة (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية – متعلقات شخصية) من داخل مسكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخص، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، نظراً لتعاطيه المواد المخدرة وعلمه بأن المسكن محل الواقعة خالي من السكان، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.