شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صنف دواء يحتوى على جيميفلوكساسين بعد قرار سحبها من الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 قائمة تضم 20 صنفا دوائيا يحتوي علي المادة الفعالة جيميفلوكساسين والتي قررت اللجنة الفنية للرقابة علي الأدوية سحبها من السوق ووقف تداولها. وتستخدم تلك الأدوية وهي مضادات حيوية لعلاج العدوى البكتيرية وأمراض الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطي وكانت اللجنة الفنية للرقابة علي للأدوية بهيئة الدواء المصرية وقف تسجيل جميع المستحضرات لمستحضر جيميفلوكساسين Gemifloxacin مضاد حيوي وإلغاء إنتاج جميع المستحضرات التي تحتوي علي تلك المادة وإعطاء مهلة ٣ شهور للشركات لتوفيق أوضاعها وسحب جميع المستحضرات من السوق جيميفلوكساسين Gemifloxacin