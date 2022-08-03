شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير 606 أجهزة أشعة وتوزيعها على جميع المستشفيات والوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 606 أجهزة أشعة بمختلف أنواعها، وتوزيعهم على جميع المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من العام 2022، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشغيل 36 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع، و3 أجهزة أشعة مقطعية 160 مقطع من ضمن 44 جهاز أشعة تم توفيرهم بالتعاون مع البنك المركزى، كما تم توفير 20 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع بالتعاون مع بنكى مصر والأهلى والتنمية المحلية، وتشغيل 16 جهاز منهم وتوزيعهم لصالح وحدات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى فى اطار الحفاظ على مكتسبات الدولة خلال مواجهة جائحة كورونا.

وتابع "عبدالغفار" أنه يتم حصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بجميع المستشفيات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، منوهًا أنه يجري توفير 1522 جهاز أشعة تشخيصية بمختلف أنواعها العادية (x-ray ) والكاشف الرقمى (D.R) والمقطعية (C.T) وعمليات (C-ARM ) للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بجميع هيئاتها.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فوزى، مستشار الوزير للأشعة، إلى توفير وحدتين متنقلتين للأشعة المقطعية لآول مرة، لتخدم جميع محافظات الجمهورية، لافتًا أنه تم الدفع بوحدة أشعة مقطعية متنقلة الشهر الماضي لمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2022.

وذكر "فوزى" أنه تم تدريب 295 طبيبا وفنى أشعة من خلال 24 دورة تدريبية تم عقدهم بمحافظات "الإسكندرية والغربية وجنوب سيناء والفيوم والقاهرة والمنيا والجيزة" على أساسيات التصوير على الرنين المغناطيسي والتصوير بالسونار على الجهاز الحركي العضلي، كما تم عقد دورات تدريبية للأطباء الغير اخصائي الأشعة تخصصات الأسنان والعظام للوقاية من الاشعة بجميع محافظات الجمهورية.