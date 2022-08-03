شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. مجالات الدراسة بجامعة الجلالة الأهلية وأسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية للدراسة والالتحاق بالعام الجامعى 2022 / 2023 ينشر الخليج 365 قائمة البرامج المتاح التقديم لها بجامعة الجلالة واسعارها حيث تضم الجامعة 15 مجال دراسى يحتوى على 37 برنامجا للعام الجديد 2022/ 2023 تشمل مايلى:

مجال العلوم الهندسية 69000 ألف جنيه وتشمل التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، وبرنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية هندسة التشييد والإنشاءات، هندسة كهربائية شهادة مزودجة، هندسة المواد والتصنيع ويستوعب هذا المجال 250 طالبا.

مجال هندسة الحاسب69000 ألف جنيه وتشمل المسارات والنظم المدمجة والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء والأمن السيبرالى وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعى ويستوعب هذا المجال 100 طالب .

مجال علوم الحاسب 69000 ألف جنيه، ويشمل برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية برنامج علوم الحاسب ويشمل المسارات تحليل البيانات الضخمة الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات ، برنامج علوم الذكاء الاصطناعى ، برنامج هندسة البرمجيات شهادة مزدوجة ويستوعب هذا المجال 170 طالب.

مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48000 ألف جنيها، ويشمل برامج برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزئية جيولوجيا البترول والتعدين وبرنامج علوم وتكنولوجيا النانو ويستوعب ها المجال 225 طالب.

مجال علوم التكنولوجية الصحية التطبيقية 39 الف جنيها، ويشمل تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تكنولوجيا المختبرات الطبية تكنولوجيا تصنيع الاسنان ويستوعب هذا المجال 240 طالبا.

مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية 43 ألف جنيها

مجال الطب 105 ألف جنيه، ويشمل برنامج الطب والجراحة ويستوعب 300 طالب

مجال طب الاسنان 97000 ألف جنيه ويستوعب 250 طالبا

مجال العلوم الصيدلية 85000 ألف جنيها برنامج فارما دى ويستوعب 150 طالبا

مجال العلاج الطبيعى 63000 ألف جنيها برنامج العلاج الطبيعى ويستوعب 200 طالب.

مجال التمريض31 ألف جنيه برنامج علوم التمريض ويستوعب 100 طالب.

مجال العلوم الإدارية والأعمال 46000 ألف جنيها، ويشمل برنامج التسويق وبرنامج إدارة الأعمال وبرنامج نظم المعلومات وتلك البرامج بشهادات مزدوجة مع جامعة اريزونا الأمريكية، وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية وبرنامج اللوجيستيات وسلاسل الإمداد ويستوعب هذا المجال 300 طالب .

مجال اللغات التطبيقية 43000 ألف جنيها ، وبه برنامج للغة اليابانية ويستوعب 40 طالبا

مجال الإنتاج الإعلامى 50000ألف جنيها ويشمل برامج الإنتاج الإعلانى والإنتاج التليفزيونى ويستوعب هذا البرنامج 80 طالبا.

مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيها برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات ويستوعب 25 طالبا

مجال الفنون والتصميم 49 ألف جنيها ، برامج العمارة 69000 ألف جنيها وبرامج تصنيع الملابس والمنسوجات وبرنامج تصميم جرافيكى ويستوعب هذا المجال 145 طالبا.

هندسة الالكترونيات 225000 جنيها

هندسة البرمجيات 200 ألف جنيها

العلوم الإدارية 160 ألف جنيها

والجدير بالذكر أن الأسعار السابقة لبرامج ومجالات الدراسة بجامعة الجلالة بخلاف نسب المنح والخصومات التي تقررها الجامعة، وبخلاف الرسوم الإدارية أيضا.