شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام. ‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.25 جنيه ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ3 جنيهات. ‏‎‏‎- الكوسة ب 11 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 7.5جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 13 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها. - فاصوليا بـ15‎ جنيها. ‏- بلح بارحى بـ34 جنيها. - بامية بـ23‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎- وورق عنب بـ19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.