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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:-

 

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام.

 

‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.

 

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.25 جنيه

 

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ3 جنيهات.

 

‏‎‏‎- الكوسة ب 11  جنيه .

 

‏‎‏‎- الجزر بـ 7.5جنيه.

 

‏‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات .

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

 

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

 

‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ 5.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات

 

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 13 جنيها.

 

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.

 

- فاصوليا بـ15‎ جنيها.

 

‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.

 

- بامية بـ23‎ جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

 

‏‎- وورق عنب بـ19 جنيها.

 

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

‏- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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