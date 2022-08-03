شكرا لقرائتكم خبر عن كلية خدمة اجتماعية حلوان تعقد برنامجا تدريبيا لتأهيل الطلاب لمحو الأمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل طلاب وطالبات الكلية للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية المنعقد، تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور زغلول عباس حسانين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان .

أدار فعاليات جلسات اليوم التدريبي الأول الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ، حيث تمثلت مخرجات اليوم التدريبي الأول في المحاور التالية :-

- تدعيم خبرات المتدربين بالمفاهيم العلمية باستراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 في إطار المبادرة الرئاسية لإعلان مصر بلا أمية في الجمهورية الجديدة

- تقدير قيمة العمل التطوعي في مجال المشروع القومي لمحو الأمية بين الواجب الوطني والمسئولية المجتمعية

- اكساب المتدربين الخبرات العملية حول مفهوم الأمية بأنواعها المختلفة

- تدريب الطلاب على استنتاج الآثار المترتبة على مشكلة الأمية في مصر بالنسبة للفرد والمجتمع بين الحاضر المستقبل

- مشاركة المتدربين في تقديم مقترحات وسيناريوهات عملية تساهم في تحقيق الاتجاه القومي نحو مجتمع بلا أمية

- التعريف بآليات وخطوات التحاق الطلاب بالمشروع القومي لمحو الأمية

- تدعيم خبرات المتدربين بالأصول الفلسفية والدعائم النفسية لإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار

- تدريب الطلاب على تخطيط وتتفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار

- إثراء خبرات الطلاب بمواقف تطبيقية لمحتوى منهج القراءة والكتابة ومحتوى منهج الحساب للدارسين الكبار بفصول محو الأمية

- تدعيم خبرات الطلاب العملية بنماذج تطبيقية لإنجازات طلاب جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية .

وتمثلت خبرات التدريب المستهدفة في اليوم التدريبي الثاني في تدعيم خبرات الطلاب بمحاور التدريب المرتبطة بطرق واستراتيجيات تعليم الحساب للكبار ،

كما تمثلت خبرات التدريب المستهدفة في اليوم التدريبي الثالث في تدعيم خبرات الطلاب بمحاور التدريب المرتبطة بطرق واستراتيجيات تعليم القراءة والكتابة للكبار للمدرب الدكتور حازم مطر.