شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات السماح لمواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية للدولة اليوم الأربعاء، قرار وزير الداخلية رقم 1367 سنة 2022 بشأن السماح لعدد من المواطنين بالتجنس بالجنسيات الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1368، بشأن السماح لأخرين بالتجنيس يالجنسيات الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.



الجريدة الرسمية قرارت التجنيس



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