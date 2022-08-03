شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يعتمد برنامج هندسة التصميم بالجامعات الكندية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة، والذي تستضيفه مؤسسة الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن برنامج هندسة التصميم المستدام قد حصل على الاعتماد من قبل المجلس الكندي للاعتماد الهندسي (CEAB)، وذلك بالتزامن مع تجديد الجامعة الأم في كندا لذات الاعتماد، بما يؤكد الثقة في جودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب سواء في مصر أو كندا.

كما أعلنت الجامعات الكندية فى مصر، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات المصرية على اعتماد برنامج هندسة التصميم المستدام الذي تقدمه الجامعة بالقاهرة، مؤكدة الجامعة أنه بموجب الاعتماد أصبح يحق للخريجين العضوية في نقابة المهندسين المصرية .

كانت أطلقت مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف جامعتي الأمير إدوارد ورايرسون الكنديتين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة متنوعة من المنح الدراسية لدعم طلاب الثانوية العامة من مختلف النظم، سواء الحكومية أو التكنولوجية أو مدارس النيل.