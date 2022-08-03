شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تلتقى خريجى برنامج مبادرة بناة الأمة للتعرف على جهود التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقاء مع عدد من خريجي البرنامج التدريبي لمبادرة "بناة الأمة"Nation Builders"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والسفارة الأمريكية في مصر؛ من أجل الإطلاع على جهود الوزارة في تطوير التعليم في مصر والتعريف بالبرنامج وأهدافه.

يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين به بالمهارات الداخلية لديهم، واكتشاف مواهبهم والتدريب على القيادة بشكل فعال وفهم القدرات الطبيعية للفرد وتطبيقها على المهام اليومية؛ لتحقيق الأهداف وخلق جيل قادر على اكتشاف ذاته وقادر على التغيير الإيجابي في ذاته ومجتمعه، بالإضافة إلى التعريف بكيفية العمل بانسجام مع فريق العمل، والتمييز بين الموهبة والمعرفة والذكاء والمهارة والقدرة التي يمتلكها الفرد.

من جانبه استعرض الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، جهود الوزارة في تطوير التعليم في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تهتم بدعم مشاركة الشباب الفعالة في مواجهة التحديات التنموية، وتعزيز الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030 والتى تسعى إلى تمكين الشباب ورفع قدراتهم للمساهمة في رفع وعي أفراد مجتمعهم، وترتكز رؤية الوزارة على تنمية مهارات الطالب القادر على التفكير والمتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، وبناء الشخصية المتكاملة.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بالطلاب خريجي البرنامج التدريبي لمبادرة "بناة الأمة" وما يتمتعون به من مهارات التقديم والتعبير والقيادة، مما يدل على نجاح البرنامج وانعكاسه على الطلاب بشكل إيجابي، متمنيًا التوسع في مثل هذه المبادرات الناجحة التى تدعم الشباب.

ومن جهتهم، أعرب الطلاب خريجي المبادرة عن سعادتهم وتقديرهم لهذا اللقاء واهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمبادرة وإتاحة الفرصة للشباب وتمكينهم؛ ليصبحوا قادة أفضل قادرين على حل المشكلات في مواجهة التحديات العالمية.

حضر اللقاء الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن مبادرة "بناة الأمة" مايسون ويست المدير التنفيذي للمبادرة، وشاميكا ويست مدير العمليات، وروان موسى مدير البرنامج، ومن وزارة الشباب والرياضة، عزة الدري نائب الإدارة المركزية للطلائع، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الطلائع، وعدد من الطلاب من خريجي البرنامج التدريبي للمبادرة.