شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات فريق النجوم الفضية تنطلق فى سماء الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الخليج 365 انطلاق العرض الجوي لفريق النجوم الفضية المصرى، وذلك خلال المشاركة فى فعاليات العرض الجوى Pyramids Air Show 2022، وذلك فى منطقة الأهرامات، حيث تسمع وتشاهد الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى .

يشارك فى العرض فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضاً جوية مبهرة , وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.

كما تشارك الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة .