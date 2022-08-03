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شاهد تشكيل مصرى من طائرات الهليكوبتر يزين سماء الأهرامات

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القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الخليج 365 انطلاق تشكيل من طائرات الهليكوبتر فوق الاهرامات، وذلك خلال المشاركة فى فعاليات العرض الجوى Pyramids Air Show 2022 وذلك في منطقة الأهرامات، حيث تسمع وتشاهد الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى .

 

ويشارك فى العرض فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضاً جوية مبهرة , وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.

 

كما تشارك الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة .

 


طائرات-الهليكوبتر

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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