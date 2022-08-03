شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: عصر الجمهورية الجديدة يفتح المجال أمام الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، المنتشرة في مواقع العمل على مستوى الجمهورية، في قطاعات "الكهرباء والإسكان والمياه والصرف الصحى"، إلى تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للعاملين في "المرافق العامة" وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،والإستماع إلى مطالبهم ،ومشاكلهم، والتفاوض بشأنها ،موضحاً أن دور النقابات العمالية ،الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، والتواصل معهم داخل مواقع العمل،وحثهم على الحفاظ والتمسك بالمكتسبات الإقتصادية والإجتماعية والصحية ،وكافة الحقوق المشروعة للعمال ،مشيراً إلى أن عصر "الجمهورية الجديدة" يتميز بالمشاركة ،كما أن "الحوار الوطني" الذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتح المجال أن جميع القوى الوطنية وعلى رأسها "القوى العمالية" إلى إبداء الأراء،وعرض المطالب المشروعة،وتقديم رؤية لحلها.

جاء ذلك خلال كلمة فؤاد مساء أمس الثلاثاء في إجتماع مع مجلس إدارة النقابة العامة التي تضم 65 قيادة نقابية بعد ضم وكلاء ،وسكرتارية للمرأة وأخرى للشباب إلى المجلس ،حيث شارك في اللقاء الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر عيد مرسال ،وأحمد الدبيكي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية ،وعضو مجلس إدارة إتحاد عمال مصر ،وأيضا قيادات النقابة العامة وهيئة مكتبها .

وقال فؤاد إن النقابة العامة للمرافق ،التي تضم في عضويتها أكثر من 400 الف عامل ،و2120 نقابي،كانت ولا زالت سند للدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الصعاب الداخلية والخارجية ،كما أن لها رؤية في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس السيسي ،فهي ترحب به وتسانده ،خاصة وانه يرسى قواعد الحوار والنقاش ومشاركة كافة القوى الوطنية في صناعة القرار، وفي نفس السياق ثُمّنَ الأمين العام عيد مرسال نشاط النقابة العامة للمرافق كجزء فعال داخل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،داعيا الجميع إلى الإستمرار في التواصل مع القواعد العمالية ،والتمسك بشعار "قوتنا في وحدتنا".

ومن جانبه، قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، إنه مع بدء الدورة النقابية الجديدة 2022-2026 ،فإن العمل النقابي مطالب بمسايرة كافة التطورات والأحداث التي تخص عالم العمل والعمال ،وهو ما يتطلب المزيد من التواصل مع العمال في مواقعهم، وخلال اللقاء تحدث عدد من قيادات النقابة العامة للمرافق معبرين عن تفاؤلهم في المرحلة المقبلة ،وأنهم يمتلكون الإرادة نحو مستقبل أفضل للعمال داخل ذلك القطاع الإستراتيجي .