شكرا لقرائتكم خبر عن صدور موسوعة لعلماء تضم 1400 سؤال للإجابة على ما يدور فى أذهان الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر الجزء الثاني من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم لكوكبة من علماء الأزهر وجامعة قناة السويس، حيث يشتمل الجزء الثاني من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم على 1400 سؤال عن اللمحات البلاغية والفروق اللغوية التي تجلي حكمة الحكيم في آيات الذكر الحكيم وكلمات القرآن الكريم.

وقال الدكتور محمد داود استاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس، أن الهدف من الموسوعة الإجابة عن السؤال لماذا للأسئلة التي تدور في أذهان الشباب والمثقفين وغيرهم حيث تبين الموسوعة حكمة الحكيم في كل كلمة وآية ومعني... إلخ، صدر منها جزءان الآن، المستهدف أربعة أجزاء في السنة.

وتابع فى تصريحات لليوم السابع ، أن المستهدف الشباب والدعاة للرقي برسالة الداعية حيث القرآن هو النبع الصافي الذي تزول به كل الخلافات والشقاق والتنازع، كما أن القرآن مجددا يحيي اعتماد الدليل العقلي والدليل العلمي في الدعوة إلى الله وفي الحوار مع الآخر، فالقرآن رسالة تنويرية بخطابه للعقل واعتماد الدليل العلمي مما يرقى بخطاب الداعية لمستوى الوعي والفهم والقدرة علي الحوار بالعقل والعلم، والعودة إلى القرآن الكريم عودة النبع الصافي كمرجعية للفكر الإسلامي... وهو استجابة لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واني تارك فيكم كتاب الله وسنتى فالقرآن مرجعية منقذة للأمة لكل هذا ومن أجل هذا قامت الموسوعة. وأوضح ان الفكرة بدأت بالنظر إلى واقع الأمة التي صارت فرقا وتيارات متناحرة وكل هذا يصب في مصلحة الخصوم، ففكرنا في عمل يكون قوة ناعمة تسري في وعي الأمة لتردها إلى ربها ردا جميلا وليس أقوى من القرآن في بناء هذه القوة الناعمة في الأمة

موسوعةُ الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم تُجيب عن الأسئلة التي يكثر دورانها في عقول المتدبرين والقارئين آيات القرآن الكريم، لماذا هذه الكلمة دون سواها، وتلك الجملة دون غيرها؟ والفروق اللغويَّـة والبلاغيَّـة بينها وبيـن غيـرها، والمسـوغات الصوتيَّـة والصرفيَّـة والنحويَّـة والدلاليَّـة والبلاغيَّـة لمجيء كلمة دون كلمة، أو جملة دون جملة، في سياق هذه الآية أو تلك، أو لماذا الجمع دون الإفراد، أو الإفراد دون الجمع؟ وما مسوِّغ التقديم أو التأخير؟ أو ما سبب الحذف أو الذكر؟... إلخ.

وتأتي موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم في صيغة سؤال وجواب فيه إثارة لذهن القارئ وتشويق له، ومن ثَمَّ كانت الإجابة عن السؤال شافية كافية وافية، بأسلوب علمي ميسَّر يجمع بين عمق الفكرة، وسلاسة اللفظ، وفهم المعنى، وسهولة المأتى.

وتشمل موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم أيضا على بيان الملامح البلاغيَّـة الواردة في السياق القرآني، التي يظهر من خلالها عظمة القرآن الكريم، وجلال آيات الذكر الحكيم، وكمال الكتاب المبين، وما من شك في أن هذا الجانب يعطي هذه الموسوعة قيمة مضافة تزداد بها المكتبة العربية إثراءً وجمالًا في بابها.

وتنفرد موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم بالتدقيق العلمي؛ فقد حصل لها احتشاد علمي من علماء الأزهر الشريف على اختـلاف تـخصصاتهم اللغويَّـة والبلاغيَّـة والأدبيَّـة وغيرها؛ حتى يطمئن القلب ويتيقن العقل من صحة المعلومات والحجج الواردة فيها بعد اعتماد أهل التخصص لها، وكان مقصدنا وسعينا من وراء ذلك إجلال كتاب اللـه وتعظيمه، في مقدمتهم الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور سامي عبدالفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي.