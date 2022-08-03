"ناني" تطلب فسخ عقد زواجها.. "مقالش بحبك في أغنية فرحنا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "ناني. س" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها فسخ عقد زواجها، مبررة طلبها "جوزي مبيعرفش يغني ومقالش بحبك في أغنية فرحنا".

تقول "ناني" 29 سنة، ربة منزل: تقدم "حسام. ح" 33 سنة، لخطبتي منذ سنوات، فهو أحد أبناء الجيران، ويعمل رفقة عمي بنفس الشركة، وتمت الخطبة في مراسم تقليدية.

أضافت الزوجة: تظاهر "حسام" أمامي بحبه الشديد لي ورغبته في إسعادي مدى الحياة، وسريعًا تم تحديد موعد الزفاف بعد الخطبة بعام فقط، وذلك عقب اقتناعي به.

تابعت "ناني": قمنا بعمل بروفة قبل حفل الزفاف "كنا مجهزين أغنية وهيقول أسمي وبعدها يقولي بحبك" لكن الغريب تغيير زوجي لكلمات الأغنية وتحويلها إلى مهرجان شعبي.

أضافت الزوجة: لاحظت على زوجي تعنته في افتعال الخلافات خلال حفل الزفاف، ولم أحاول افتعال أي أزمة حتى وصلنا إلى منزلنا وطالبته بطلاقي لعدم شعوري بالرغبة في المعيشة معه.

تختتم الزوجة: طالبت زوجي بإنهاء علاقتنا بالطلاق، لكن والدته وأهله بالكامل رفضوا نزولي من المنزل، لكني هربت ورفضته نهائيًا، ولم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى فسخ عقد زواج، وبالفعل أقمت دعوى حملت رقم 28 لسنة 2021، ولا تزال منظورة أمام القضاء لم يتم الفصل بها.