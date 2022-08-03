من واقع بيانات الصحة العالمية.. ما عدد حالات كورونا في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، استقرارًا في أعداد إصابات كورونا، وانخفاضا بأعداد الوفيات، في مصر بالأسبوع الأخير من شهر يوليو المُنقضي.

وبحسب البيانات التي اطلع عليها موقع الخليج 365"، فإن الأسبوع الأخير من يوليو بين الفترة من 25 يوليو وحتى 31 يوليو، شهد 232 حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة لـ 10 وفيات بالفيروس.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل الأسبوع الذي يسبقه 246 حالة إيجابية على مدار الأسبوع، و15 حالة وفاة، الأمر الذي يشير إلى انخفاض كبير في أعداد الوفيات بالمقارنة بالأسبوع الأخير من الشهر.

وهذه البيانات تشاركها وزارة الصحة المصرية بشكل دوري مع مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

وفي آخر إحصاء، بلغت نسبة التطعيم الكلي للسكان بلقاحات كورونا المختلفة نحو 37 بالمئة، وفقًا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة، مستندة في ذلك إلى المعلومات الواردة من المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات "كورونا" بلغ 49.345,546 مواطن، بنسبة 98.7% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38.341,356 مواطن بالجرعة الثانية، بواقع 76.7% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية.

وأضاف أن من تلقوا الجرعة التنشيطية بلغ عددهم 6.863,069 مواطنًا، ليكون بذلك يكون إجمالي المُحصنين بالكامل 38.431,356 مواطنًا.