بعد قرار هيئة الدواء.. تحذير من 14 دواءً بالأسواق (مستندات)​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قررت هيئة الدواء المصرية، عدم الموافقة على استقبال مستحضرات جديدة تحتوى على "Gemifloxacin جميفلوكساسين"، وهي مادة مضاد حيوي واسع المجال، قاتلة للبكتريا، في أشكال الجرعات الفموية.

وقررت اللجنة الفنية بالهيئة، وقف إنتاج المستحضرات المسجلة وإعطاء مهلة 3 أشهر من تاريخ اللجنة تحاول وتوفيق الأوضاع، مشددة على رفع توصية لرئيس هيئة الدواء لسحب المستحضرات من السوق وإلغاء تسجيل المستحضرات المسجلة بعد انتهاء هذه المهلة.

يأتي ذلك بعد مخاطبة مركز اليقظة عن مأمونية المستحضر في السوق المصري، والذي قال إن ميزان المخاطر للمنافع ليس في صالح المادة الفعالة حسب ما نشرت وكالة الدواء الأوروبية، وأن المادة فقدت مرجعيتها.

وأوضحت اللجنة العلمية، أن المستحضر بالتجربة العلمية عند استخدامه يسبب طفح جلدي شديد.

وبحسب مصدر مسؤول بنقابة الصيادلة، لمصراوي، فإن المستحضرات المحتوية على مادة gemifloxacin، تشمل أدوية: جيميفلوكساسين

- جيميلوكسز

- جيميوانس

- جيميك

- جيمينال

- كينابيوتك

- انثوزون

- جيميفلوكساكتف

- فلوكجارد

- فاكتف

- فيورفاكت

- جيميتاكسيل

- جنكستار

- ويبتونال.

وأشار إلى نشر توجيه هيئة الدواء المصرية على شركات التوزيع والصيدليات على مستوى الجمهورية، لسحب تلك الأدوية ووقف التعامل بها.

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