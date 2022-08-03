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ضوابط نقابة الأطباء البيطريين لمزاولة المهنة للأجانب داخل مصر

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القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، مجموعة من الضوابط لمزاولة مهنة الطب البيطرى للأجانب داخل مصر، وذلك حفاظا على المهنة وحق الأطباء البيطريين المصريين فى فرص العمل.

 

وتضمنت تلك الضوابط:

1- تقديم الطبيب البيطرى الأجنبى صورة الموافقة الأمنية والإطلاع على الأصل.

2- سداد 3 آلاف دولار للقيد أول مرة "عدا الحاصلين على الوثيقة المصرية"، وسداد مبلغ اشتراك لكل سنة بنفس أرقام شرائح السداد القائمة بالنقابة، ولكن بالدولار + 500 دولار.

3- التوجه لوزارة الصحة بموجب خطاب من النقابة العامة للأطباء البيطريين.

4- لا تزيد مدة القيد ومزاولة المهنة عن سنة، وتجدد سنويا، أو بأى مُدة أقل طبقا بتاريخ إنهاء الإقامة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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