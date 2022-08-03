شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إتاحة 4 خدمات فى أغسطس الحالى على منصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنظومة التكنولوجية بالوزارة تضمنت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنون التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 25 خدمة مفعلة حتى الآن، ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - إدخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى.. وغيرها من الخدمات).

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من التكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم أفضل الممارسات في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في أى وقت وأى مكان، حيث ستتم إتاحة عدد 4 خدمات فى أغسطس الحالى مع منصة مصر الرقمية واستكمال ربط باقى الخدمات تباعا.

وأوضح حمزة أنه منذ عام 2020 تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء، والتي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين، وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.