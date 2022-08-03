اعتدى على رضيعة بسلاح أبيض.. ربة منزل تتهم زوجها بحبسها وطفلتهما داخل شقة بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من زوجها لقيامه باحتجازها ونجلتهما داخل الشقة سكنهما.

كانت أجهزة الأمن رصدت عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن استغاثة إحدى السيدات تتضرر من زوجها لقيامه بالتعدي عليها وعلى نجلتهما بالضرب واحتجازهما داخل الشقة سكنهما.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغة (ربه منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وقررت بتضررها من زوجها لقيامه بغلق باب الشقة عليها بسبب خلافات زوجية بينهما.

بالتواصل مع زوجها حضر وقام بفتح الباب، وتبين صدور حكم قضائي بتمكينها من الشقة "تم التنفيذ" ، واتهمته بإحداث إصابة نجلتهما 7 أشهر، وقدمت سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" وقررت بأنها خاصة بزوجها ويقوم بتهديدها بها.

وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وقرر بوجود خلافات زوجية بينهما وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.