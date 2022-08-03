شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، اهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الثانية ، التى تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى.

1- تشمل اعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطريق الدائرى المسافة من تقاطع الدائرى مع الاسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الاسكندرية الصحراوي و قطاعات الاسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية.

2- طول اعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق الدائرى 34 كم

3- تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج.

4- سيتم إنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع اسماعيلية الزراعى.

5- تم تركيب انارة الطريق بأعمدة الهاي ماست.

6- يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.