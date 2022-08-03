شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى مزرعة الدواجن من أخطار النفوق بسبب الارتفاع المستمر فى الحرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة مع ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيمة تتراوح بين 2: 3 درجة.

وفى التقرير التالى نتعرف على التعليمات التى يجب على أصحاب مزارع الدواجن الالتزام بها لحمايتها من أخطار النفوق:

1- ضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءًا ورش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج فى الصباح والحفاظ على تبريد مياه الشرب.

2-وضع مضادات الإجهاد الحرارى وفيتامين C فى الماء مع الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار والتى فى درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق أرضيات العنابر خلال الصيف.

3- ضرورة عدم اجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعانى فيها الدواجن من الاجهاد الحرارى فمن الافضل تركيب خلايا تبريد على جانبى العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة .