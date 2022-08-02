شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم الإلكتروني لامتحان مسابقة العائدين من الخارج الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، و احمد محمد السيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب عن فتح باب التقدم الإلكتروني لامتحان مسابقة الطلاب العائدين من الخارج الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، اعتبارا من 2/8/2022م، وحتى 31/8/2022م على خدمات - بوابة الأزهر على الرابط التالي http://service.azhar.eg/egyacceptance

للطلاب الحاصلين على شهادة دراسية بدء من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي فقط (من خارج مصر) وبشرط أن يكون السن مناسب للصف المتقدم له الطالب.

الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية (من خارج جمهورية مصر العربية) ويرغبون في التقدم لامتحان العائدين عليهم التوجه للإدارة القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية لتحرير إقرار بالنزول بالصف واعتماده من الشئون القانونية والتقدم للصف الثالث الإعدادي الأزهري، ويجب إضافة الإقرار لمستندات التقدم.

المستندات المطلوبة للتقدم:

1️ صورة من الشهادة الدراسية لنهاية العام (وليس فصل دراسي) الحاصل عليها الطالب موثقة من الدولة التي أصدرتها ومن وزارة الخارجية المصرية (الشهادات الصادرة بلغة أجنبية يجب ترجمتها بعد توثيقها واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية).

2️ صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب.

3️ صورة من جواز سفر الطالب.

4️ تاريخ الدخول لجمهورية مصر العربية (مبين بجواز السفر).

5️ صورة من إثبات شخصية ولي الأمر.

6️ صورة شخصية حديثة للطالب.

7 قرار وصاية أو ولاية تعليمية أو توكيل (إنهاء إجراءات التقدم للطالب بالأزهر) في حالة عدم وجود الأب.

8️ (خاص بطلاب أبناؤنا في الخارج الذين أدوا الامتحان بالسفارات المصرية بالخارج) بيان نجاح موجه للأزهر من الإدارة العامة للامتحانات بالتربية والتعليم.

خطوات وإجراءات التقدم الإلكتروني:

1️ قبل بدء التسجيل يجب سحب المستندات المطلوبة بماسح ضوئي (اسكانر) وليس بالموبايل مع مراعاة إظهار التوثيقات إذا كانت خلف الشهادة الدراسية.

2️ تجميع المستندات بنفس الترتيب في ملف واحد بصيغة pdf حتى يمكن رفعه على الموقع.

3️ يجب تسجيل بيانات الطالب بكل دقة ومن واقع المستندات الرسمية ويتحمل ولي الأمر المسئولية الكاملة عن صحة البيانات.

4️ يتم رفع المستندات ثم الصورة الشخصية للطالب في الخانة المخصص لكل منهما

5️ بعد التسجيل والموافقة على الإقرار وحفظ البيانات، يظهر رقم الطلب ويجب على ولي الأمر الاحتفاظ به لمتابعة حالة الطلب على نفس الموقع.

6️ تقوم الإدارة العامة لشئون الطلاب بفحص المستندات وإفادة ولي بحالة الطلب على نفس رابط التقدم.

7️ في حالة وجود مستندات غير مستوفاة يتم إخطار ولي الأمر على أن يقوم باستيفاء المستند المطلوب وإعادة رفع جميع المستندات مرة أخرى على الموقع.

8️ بعد انتهاء فترة التقديم يتم تحديد موعد الامتحان (أول شهر سبتمبر) وإصدار رقم جلوس الطالب.

9️ يقوم ولي الأمر بطباعة استمارة التقدم ويضع عليها صورة الطالب.

على ولى الأمر إحضار أصل المستندات وصورة منها في حافظة بلاستك يوم الامتحان وذلك للاطلاع عليها.