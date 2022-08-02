طلبت زوجته الطلاق.. تشريح جثة شخص أشعل النيران في جسده بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بتشريح جثة شخص، لقي مصرعه؛ بعد أن أشعل النيران في جسده، داخل عقار سكني؛ إثر خلافات أسرية طلبت خلالها زوجته منه الطلاق، في مدينة نصر.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغًا يفيد إشعال أحد الأشخاص النيران في جسده، داخل عقار سكني بدائرة القسم؛ بسبب خلافات أسرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة؛ عثر على جثة أحد الأشخاص يدعى "صفوت"، في العقد الرابع من العمر، وتبين إصابته بحروق بالغة أدت إلى وفاته.

وبإجراء التحريات الأولية؛ توصل رجال البحث، إلى أن خلافات أسرية حدثت بين وبين زوجته التي طلبت منه الطلاق، لكن إحدى صديقاتها تدخلت لإنهاء الخلاف بينهما، وحاولت الصلح، وطلبت منه العودة إلى منزل الزوجية.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أنه فور عودة الزوج؛ تحدث مع زوجته، ونشب بينهما خلاف حاد، تطور إلى مشادة كلامية، سكب على إثرها الزوج بنزين على جسده، وأشغل النيران فيه، ولم تتمكن الزوجة من منعه أو إسعافه بعد أن اشتعلت النار فيه.

بعدها تم نقل الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي بدأت تحقيقاتها في الواقعة، واستمعت لأقوال الزوجة، واتخذت الإجراءات اللازمة.