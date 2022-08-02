محامي شيرين عبدالوهاب ينفي رفض طلبها بمنع حسام حبيب من السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نفى ياسر قطنوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، صدور قرار برفض طلبها منع حسام حبيب من السفر على خلفية اتهامها له بسرقة سيارتها والتعدي عليها بالضرب.

وقال قطنوش في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن التحقيقات لاتزال جارية حتى الآن داخل نيابة مصر الجديدة الكلية، وذلك بعد الجلسة التي تمت يوم الخميس الماضي، حيث استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الفنانة ضد طليقها.

أشار إلى أنه لم يتم البت حتى الآن في طلب شرين عبدالوهاب بمنع حسام حبيب من السفر، "النيابة تستمع الآن إلى الشهود وتحريات الواقعة مستمرة ولم تنتهي بعد".

وتجري جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في ملف القضية وتبادل الاتهامات بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب على خلفية تبادل السب والقذف فيما بينهما.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب حررت في مايو الماضي، محضرًا ضد طليقها حسام حبيب بقسم شرطة ثان الشيخ زايد، تتهمه بالتعدي عليها وعلى نجلتها، وطالبت فيه بأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها وابنتيها أو إيذائهن.

ومع وصول قوات الشرطة فيلا شيرين عبد الوهاب تحفظت على سلاح شخصي بالمطرب، وبالفحص والمعاينة توصلت التحريات، إلى أن رخصة السلاح منتهية منذ عام 2019.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على "حبيب" والسلاح، واقتادته إلى قسم شرطة الشيخ زايد ثان، ومنه إلى النيابة العامة التي قررت عقب عدة ساعات من التحقيقات إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه.