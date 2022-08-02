ثورة تطوير على الطريق الدائري.. وهذا مصير من يلقي المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يشهد الطريق الدائري، ثورة تطوير كبيرة، لاسيما في المنطقة من "المريوطية حتى طريق الإسكندرية الزراعي"، والمسافة من تقاطع "المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات" بإجمالي طول 76 كم، حيث تم رفع كفاءة الطريق بصورة كبيرة، استعدادا لاستقبال الأتوبيس الترددي، وتبلغ تكلفة تطوير الطريق الدائري نحو 15 مليار جنيه.

كما تم الانتهاء من تركيب أغلب أعمال إنارة الطريق، وأعمدة "الهاي ماست"، فضلا عن أعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير التقدم في معدلات تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي BRT التي يبلغ عددها 48 محطة وحيث تم البدء في تنفيذ 33 التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية.

وتحدث وزير النقل عن أزمة إلقاء المخلفات على الطريق الدائري، في مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، حيث أكد أن الرئيس السيسي عندما شاهد المخلفات على الدائري وجه بضرورة توفير أماكن بجانب الطريق الدائري لإلقاء المخلفات في مكانها المناسب، من خلال تعويض بعض أصحاب المنازل المجاورة للدائري لتخصيصها إلى هذا الغرض.

وتطرق وزير النقل خلال مداخلته أيضا إلى أزمة إلقاء مخلفات البناء على الطريق الدائري، مؤكدا أن هذا السلوك قد يتسبب في كارثة وحوادث كبيرة على الطريق، مشددًا على أن من يتم ضبطه بإلقاء هذه المخلفات على الطريق الدائري سيتم إحالته إلى النيابة العسكرية على الفور، مثل ما تم مع المتهمين بسرقة صناديق إشارات السكك الحديدية.

وكشف الوزير عن التقدم في معدلات تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي BRT التي يبلغ عددها 48 محطة، مؤكدا أنه تم البدء في تنفيذ 33 محطة التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير، والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، موجها بكتابة اسماء محطات BRT باللغة العربية.

وأوضح أنه سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل هذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم.

وأضاف أن المشروع سيعمل على تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتا إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT.