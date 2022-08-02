برلمانية تشيد بقرار الرئيس تعيين ٧٣ قاضية بالنيابة الادارية وقضايا الدولة والمحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة أمل سلامة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين ٧٣ من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية.

وقالت البرلمانية، إن جلوس المرأة على منصة القضاء استمرارًا للقرارات التاريخية التى يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتمكين المرأة في المناصب القيادية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؛ مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية؛ حيث تولت المرأة عددًا من الحقائب الوزارية؛ وزيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان؛ إلى جانب توليها منصب محافظ ونائب محافظ لأول مرة في تاريخ مصر.

وأضافت أن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية حريصة على دعم المرأة؛ حيث نص الدستور المصرى على تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات؛ وصدور عدد من القوانين بمجلس النواب التى تهدف الى حماية المراة من العنف؛ وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى؛ وختان الاناث؛ فضلا عن ايمان الدولة بدور المرأة الرائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة