"الكهرباء": استقرار التغذية رغم ارتفاع الأحمال إلى 33 ألفًا و800 ميجاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الحمل الأقصى ارتفع اليوم الثلاثاء، إلى 33 ألفًا و800 ميجاوات، مقابل 33 ألفًا و300 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن احتياطي القدرات الكهربية بلغ 13 ألفًا و600 ميجاوات.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى استقرار التغذية الكهربية رغم تزايد الأحمال إلى أقصى استهلاك خلال الأعوام السابقة، مؤكدة أنه لم يتم خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال الكهرباء منذ يونيو 2015، بسبب توفرها، نتيجة الاستثمارات التي نفذتها الدولة في مشروعات الكهرباء وتطوير شبكات التوزيع، ونجاح مصر في توفير احتياطي كبير يتجاوز الـ 25% بعد أن كان لديها في السابق عجز 20%.