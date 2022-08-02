مصر للطيران تستقبل وفدًا من نقابة الأطباء لبحث التعاون والتخفيضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تقدر الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به الفرق الطبية في خدمة المجتمع، وخاصة خلال وقت إنتشار فيروس كورونا، وتحرص دائمًا على دعم الجيش الأبيض بمختلف فئاته من خلال تقديم عروض وتسهيلات السفر المختلفة، حيث قدمت الشركة اعتمادًا دائمًا للأطقم الطبية، والذي بموجبه تقدم للأطباء وأطقم التمريض تخفيضًا قدره ٢٠٪ على جميع الرحلات الدولية، و١٠% على الرحلات الداخلية من خلال مكاتبها المنتشرة داخل وخارج الجمهورية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وذلك في ضوء التعاون بين الشركة ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة لتقديم خدماتها المتنوعة للعاملين بمختلف الجهات ، ورحب الطيار عمرو أبو العينين بوفد نقابة الأطباء ، وأكد على مدى عمق العلاقات بين الشركة الوطنية ونقابة الأطباء.

من جانبه توجه الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بخالص الشكر والتقدير للشركة الوطنية، وذلك لحرصها على تقديم الدعم الكامل للقطاع الطبي فضلا عن عروضها المختلفة لأعضاء النقابة في مختلف الأوقات، كما أكد نقيب الأطباء أن الشركة تمثل الاختيار الأول والأمثل للأطباء، وذلك من حيث متعة ورفاهية السفر من خلال شبكتها المنتشرة حول العالم، كما تقدم تجربة فريدة للمسافرين على متن طائراتها.

وفي نهاية اللقاء قام الطيار عمرو أبو العينين بمنح الدكتور حسين خيري درع الشركة الوطنية ، فيما قام نقيب الأطباء بمنحه درع النقابة وشهادة تقدير توثيقاً للعلاقات الوطيدة بين الطرفين وعرفاناً من النقابة بالدور الحيوي لمصرللطيران ودعمها المستمر للكوادر الطبية.

حضر اللقاء الطيار حسن منير نائب رئيس الشركة ، والدكتور ايمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية . وضم وفد الأطباء كلاً من الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة ،والدكتور محمد فريد أمين عام النقابة.