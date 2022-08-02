دورة تدريبيية لمفتشي أمن الطيران بالتنسيق بين مصر والسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بدأت بمقر سلطة الطيران المدنى المصري فعاليات الدورة التدريبية لمفتشي "أمن الطيران"، والتي يتم تنظميها بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى السوداني، وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري ويشارك فيها عدد من رؤساء قطاعات التفتيش في سلطتى الطيران المدني المصرى والسوداني.

وفى كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية، قال الدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، إن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل الجوي بين مصر والأشقاء في مختلف الدول العربية والإفريقية وخاصة في مجال أمن الطيران بهدف تبادل الخبرات ورفع كفاءة وقدرات العاملين في الطيران المدني.

وأشاد رئيس سلطة الطيران المدنى بالتعاون الثنائي بين مصر والسودان في مجال النقل الجوي لما يمثله من أهمية كبيرة في تأمين وسلامة الطيران المدني وذلك فى إطار الإلتزام بالمعايير والممارسات الدولية الواردة بالملحق السابع عشر (أمن الطيران) لاتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو ١٩٤٤ متمنياً للدارسين تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المدراء والمفتشين بأحدث التدابير الخاصة بأمن الطيران وأنشطة الرصد لتعزيز السلامة الجوية وتطبيق عناصر مراقبة جودة أمن الطيران وكيفية الامتثال للقواعد والتوصيات الدولية ومنهجية التفتيش وصلاحيات مفتش أمن الطيران وكيفية إعداد التقرير التمهيدي والنهائي وزيارات التفتيش الميدانية بالمطارات.

يقوم بالتدريس في هذه الدورة عدد من المدربين الدوليين لأمن الطيران بسلطة الطيران المدنى والمعتمدين من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، وهم مهندس ياسر محمد عبد الحليم مدير عام أمن شركات الطيران بسلطة الطيران المدني، وأحمد كمال صبيح المدرب الدولى ومفتش أمن الطيران بسلطة الطيران والحاصل على جائزة مدرب العام ٢٠٢١، وعزت محمد النادي مدير أمن شركات الطيران بسلطة الطيران، ومحمد رشدي مدير إدارة أمن الركاب بسلطة الطيران.