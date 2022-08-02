التموين: 100 ألف طلب لحذف أموات كانوا يصرفون ومسجلون على البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحصر المبدئي لمن تقدموا طواعية لحذف أشخاص متوفين من بطاقات التموين وفقًا للمساح الذي أقره الوزير ما يقرب من 100 ألف شخص بداية من تطبيق القرار نهاية يونيو الماضي وحتى نهاية شهر يوليو.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا برقم 93 بتاريخ 29 يونيو 2022، بمنح مهلة شهرين لتقدم أصحاب البطاقات التموينية من تلقاء أنفسهم بحذف المتوفين والمسافرين للخارج والأفراد الزائدة لأية أسباب أخرى، دون غرامة حيث يتم الإعفاء من فروق الأسعار، وذلك بداية من شهر يوليو حتى نهاية أغسطس، مع تقديم المستندات الرسمية لمكاتب التموين.

وأكدت المصادر، أنه بمجرد التقدم يتم حذف الشخص وأن كان رب أسرة يتم نقل البطاقة باسم الأبن الأكبر حيث يسهل له تسجيل رقم هاتف باسم رب الأسرة، مؤكدًا عدم فرض أي غرامات أو عقوبات علي المتقدمين من تلقاء نفسهم حتي نهاية الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن من يتخلف عن الموعد المحدد سيتم عقابه بخصم ما تم صرف بواقع 140 جنيه شهريا مضروب فى عدد الأشهر التي تم فيها الصرف.