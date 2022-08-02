شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بـ«التموين» لبدء صرف الدعم الاستثنائى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. استعدادات مكثفة بـ «التموين» لبدء صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا.. إتاحة 25 سلعة أساسية على البطاقات.. وقرارات الحماية الاجتماعية تزف البشرى لـ1.9 مليون أسرة.

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