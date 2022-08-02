شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الأحمال تتخطى اليوم 33 ألف ميجاوات والاحتياطى يتجاوز 13 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء اليوم الثلاثاء، تخطت 33 ألف ميجا وات خلال وقت الذروة، حيث بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 33 ألف و800 ميجاوات.

واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن القدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء بلغت 47 ألف و400 ميجاوات، موضحة أنه بلغ احتياطي القدرات الكهربائية 13 ألف و600 ميجاوات.

وأشار البيان إلى أن الشبكة القومية شهدت استقرارا كبيرا فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التطوير الكبير الذى شهده قطاع الكهرباء على إثر الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

وأوضحت الوزارة أنها تتلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة، وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/