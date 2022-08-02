شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالا من المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اتصالاً هاتفيا، الثلاثاء، من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "جون كيري"، حيث تناول الاتصال أوجه التعاون والتنسيق الجاري بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغير المناخ، فضلاً عن متابعة نتائج لقائهما الأخير بمدينة برلين الشهر الماضي على هامش حوار بيترسبرج للمناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال الاتصال تناول نتائج زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء إلى القاهرة في شهر مايو الماضي، كما تم التطرق كذلك للاسهامات المحددة وطنياً المحدثة التي قدمتها مصر الشهر الماضي لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى إعراب وزير الخارجية خلال الاتصال عن التقدير للتعاون القائم والمستمر بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغير المناخ، معرباً عن التطلع إلى مشاركة أمريكية رفيعة المستوى خلال فعاليات الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.