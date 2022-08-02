شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية: توسيع العقوبات ضد روسيا لتضم 13 فردا و30 كيانا قانونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عقوباتها ضد روسيا، وفق بيان نشرته على موقعها الرسمي، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن قائمة العقوبات الجديدة تضم 13 فردا وحوالى 30 كيانا قانونيا.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنه من بين من شملتهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، ونائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف.