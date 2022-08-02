شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الدولة المصرية تسعى لزيادة حجم الإنتاج لمنع رفع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تسعى لزيادة حجم الإنتاج لمنع زيادة الأسعار، موضحا أن سعر بيض المائدة سجل ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة تدخلت، وأصبح يتم تداوله في منافذ المواد الغذائية بسعر 58 جنيها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن سعر الدواجن داخل المزرعة يتراوح من 26 إلى 27 جنيه للكيلو، موضحا أن الدولة المصرية تحرص دائما على تطوير قطاع الانتاج الزراعي بكافة أبعاده.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الدولة نجحت في توفير البيض بسعر أقل نتيجة ما لدينا من مشاريع قومية، مؤكدا قدرة الدولة على تخطي الأزمات السابقة.