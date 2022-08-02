شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية: صرف المعاشات 15 أغسطس بإجمالى 350 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد يستعد لصرف دفعة معاشات أشهر "يوليو، أغسطس، سبتمبر"، يوم الأثنين 15 أغسطس 2022، وذلك بإجمالى 350 مليون جنيه، بواقع 3 آلاف جنيه لكل مستحق، مشيرا إلى أن أعداد الأعضاء المستحقين لتلك الدفعة حوالى 110 ألف عضو بنقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".

وأوضح حمزة، فى بيان، أن دفعة المعاشات المقرر صرفها منتصف الشهر الجارى، هى الدفعة الثالثة خلال عام 2022، من إجمالى أربعة دفعات يتم صرفها للمعاشات سنويا، حيث يتم صرف دفعة كل 3 أشهر، على أن تصرف الدفعة الأولى عن أشهر "يناير، فبراير، مارس" خلال شهر فبراير، والدفعة الثانية عن أشهر "أبريل، مايو، يونيه" خلال شهر مايو، والدفعة الثالثة عن أشهر "يوليو، أغسطس، سبتمبر" خلال أغسطس، والدفعة الرابعة عن أشهر "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر" خلال شهر نوفمبر.

وأكد الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أهمية إجراء عمليات تحديث للبيانات وفق اللائحة المنظمة لصرف الإعانات والمعاشات، بحيث يتم ذلك كل عامين للأعضاء لضمان استمرار بقاء العضو على قيد الحياة، وللأسر كل عام نظرا لاحتمالية تغير وضع الأبناء سواء بتخرج الأبن أو زواج البنات، أو زواج الأرملة نفسها، وذلك لضمان استمرار صرف المعاشات للمستحقين.

ويقدم اتحاد نقابات المهن الطبية معاشاً لأعضاء النقابات الطبية الأربعة: الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين، عند بلوغ سن الستين بعد تقديم المستندات التالية،: استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو، خطاب من أحد بنوك "مصر - الأهلى- الأسكندرية" بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير)، صورة بطاقة الرقم القومى سارية، على أن يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة جاردن سيتى - القاهرة.

ويمكن لأعضاء الاتحاد الاتصال على الخط الساخن، رقم: 15603، للاستفسارات والشكاوى بشأن خدمات اتحاد نقابات المهن الطبية " المعاشات - الإعانات - مشروع علاج الأعضاء وأسرهم"، يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً من الأحد إلى الخميس.