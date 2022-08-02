شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التايوانية: 21 مقاتلة صينية اخترقت أجواء منطقة الدفاع الجوى لتايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن هناك 21 مقاتلة صينية اخترقت أجواء منطقة الدفاع الجوي لتايوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق علق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.

من جانبها قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.