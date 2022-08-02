شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أسعار كليات جامعة مصر للمعلوماتية والان مع تفاصيل الخبر
- كلية علوم الحاسب والمعلومات وتقدر قيمة المصروفات بالكلية للطلاب المصريين 172.400 جنيه بخلاف نسبة المنح التي تقررها الجامعة ووفقا للمجموع الحاصل عليه الطلاب
* أمن نظم الحاسبات والأمن السيبراني
* الجرافيكس والألعاب الإلكترونية
* الذكاء الاصطناعي
* علوم وهندسة البيانات
* هندسة البرمجيات
- كلية الهندسة وتبلغ قيمة الدراسة بالكلية 180 ألف جنيه بخلاف المنح التي تحددها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:
* الالكترونيات والاتصالات
* هندسة الحاسبات
* الهندسة الصناعية
* هندسة الميكاترونيكس والروبوت.
- كلية تكنولوجيا الأعمال وتقدر المصروفات فى الكلية 164.200 جنيه وذلك للطلاب المصريين وبخلاف نسبة المنح والخصومات التي تقررها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:
* المالية
* المحاسبة
* تحليل إدارة الأعمال
* إدارة تكنولوجيا الأعمال
* التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي
* ريادة الأعمال والإبداع
- كلية الفنون الرقمية والتصميم وتقدر المصروفات بالكلية بحوالي 189.200 جنيه وذلك بخلاف نسبة المنح التي حددتها الجامعة، ويتاح لطلاب الكلية الإختيار من بين المسارات التالية:
* التصميم التفاعلي
* الرسوم المتحركة
* تصميم الألعاب الالكترونية
* فنون الوسائط الإعلامية الحديثة
* التصميم الجرافيكي
* تصميم تجربة المستخدم
والجدير بالذكر أن الأسعار المذكورة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصريين بخلاف أسعار الالتحاق بالنسبة للطلاب الأجانب.