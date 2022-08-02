مصدر أمني ينفي وفاة متهم داخل قسم شرطة المنتزه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان بمواقع التواصل الإجتماعي، بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط الشخص المشار إليه بتاريخ 20 يوليو الماضي، بناءً على إذن من النيابة العامة، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ضمن تشكيل عصابي يضم ثلاثة آخرين معروف عنهم الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدري "الهيروين والحشيش"، بالإضافة لأقراص مخدرة وفرد خرطوش محلي الصنع مركبة توك توك.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات وتم التجديد لهم في الموعد القانوني المحدد.

ومعلوم عن المذكور تعاطي المواد المخدرة، وبتاريخ 26 يوليو الماضي، شعر بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى أبوقير العام، لتلقي العلاج، إلا أنه توفي بتاريخ 27 يوليو.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا عدم تعرض المتوفي لأية اعتداءات وأن الوفاة طبيعية، ولم تتهم أهليته أحد بالتسبب في وفاته، وتولت النيابة العامة التحقيق.