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إحالة بائع للمفتي بتهمة قتل صديقة زوجته بأوسيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، أوراق بائع متجول إلى المفتي، لاتهامه بقتل صديقة زوجته وهتك عرضها، والشروع في قتل زوجته بمنطقة أوسيم إلى المفتي، وتحديد جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم استدرج صديقة زوجته "ع. ج"، إلى منزله عن طريق زوجته حيث هتك عرضها بعدما ضربها وعذبها، ثم ضربها بعصا خشبية وماسورة حديد، وقص شعرها، واستمر بالتعدي عليها ضربًا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم حجز زوجته حتى لا تفشي أمره، وذلك لمدة 30 يومًا، كما منع الطعام والشراب عنها، وكذلك قص شعرها وهددها بسلاح أبيض سكين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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