تجديد حبس عاطل سدد لزوجته 20 طعنة وقطع أذنها في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتعدي على زوجته وقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وتسديد 20 طعنة لها بجسدها النحيل بمنطقة حلوان.

كان قد تمكن رجال المبحث بالقاهرة، من القبض على عاطل تعدى على زوجته وقام بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض، وطعنها 20 طعنة نافذة في كتفيها ومنطقة البطن وأصاب الطحال، ونقلت إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفاداها استقبال مواطنة 24 عامًا، ومقيمة بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم مصابة بـ20 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع في الأذن اليمنى، وقد حجزت في العناية المركزة في حالة خطرة.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه وجار التحقيق معه حول ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.