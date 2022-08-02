التموين تكشف عدد البطاقات التي لم يتم تحديثها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 2 مليون و700 ألف بطاقة لم تحدث أرقامها برقم هاتف مسجل باسم الشخص صاحب البطاقة حتى الآن رغم مد المهلة لمرتين من قبل.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الاثنين، العمل بالفترة الثانية لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين بعد قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى 30 من أغسطس الجاري، حيث كان آخر موعد للتسجيل الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، إلا أن الوزارة قررت مد الفترة لإعطاهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أكدت فيه وزارة التموين، أن تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين يهدف إلى مصلحة المواطن فى المقام الأول، حيث يتيح سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التى قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم، فمثلا قد تسعى الوزارة لإتاحة خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية "sms "على رقم مختصر سيتم تحديده حال تنفيذ الفكرة، حيث إنها محل دراسة، أو مثلا إتاحة خدمة الاستعلام عن رصيد صرف السلع التموينية المدعمة من خلال أيضا رسالة نصية.